La “”Festa dell’Estate”” a Campobello di Licata. E’ in calendario il prossimo 6 giugno, dalle ore 17 alle ore 19, presso l’Oratorio cittadino “”San Giovanni Paolo Secondo”” (Via Marconi, lungo la strada statale per Ravanusa).

Musica, giochi, palloncini, animazione e una merenda super golosa aspettano gli iscritti per un pomeriggio pieno di sorrisi e divertimento.

Un evento speciale pensato per tutti i bambinin e per chi ha voglia di vivere un momento di festa insieme.

“”Non mancate: sarà un’esplosione di allegria, colori e magia – esclama l’organizzazione -. È gradito un piccolo contributo libero per sostenere le attività dell’oratorio””.

Giovanni Blanda