Parte ufficialmente l’iter per la messa in sicurezza della fascia costiera di Casabianca, una delle aree del litorale messinese più colpite dal fenomeno dell’erosione.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello, ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori contro l’erosione costiera, per un importo a base di gara di 10,8 milioni di euro.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al prossimo 18 giugno.

Un litorale fragile e sempre più esposto

Il progetto riguarda un tratto complessivo di circa 1,7 chilometri lungo la costa di Casabianca. Si tratta di un’area particolarmente vulnerabile per via della forte esposizione alle mareggiate e alle correnti marine, che favoriscono il progressivo arretramento della linea di costa.

Casabianca litorale Messina

Negli anni il fenomeno erosivo ha provocato un evidente restringimento della spiaggia. La situazione è aggravata dall’assenza di barriere naturali e artificiali capaci di attenuare la forza del moto ondoso. La fascia costiera, inoltre, è stata interessata in passato da importanti interventi di urbanizzazione, che oggi aumentano la vulnerabilità del territorio.

Litorale Casabianca

Secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, le cause principali dell’erosione sono legate alla diminuzione degli apporti solidi e all’imbrigliamento dei torrenti, fattori che hanno modificato l’equilibrio naturale della costa.

Le opere previste dalla gara

L’intervento punta al recupero e alla riqualificazione dell’area costiera attraverso una serie di opere strutturali pensate per limitare l’impatto del mare e favorire il ripristino dell’arenile.

Tra le soluzioni tecniche previste figurano la realizzazione di quattro barriere soffolte e di dieci pennelli semisoffolti. Il progetto comprende anche un importante intervento di ripascimento con sabbia naturale. Questa operazione consentirà un avanzamento della linea di battigia di circa dieci metri rispetto alla situazione attuale.