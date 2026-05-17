“Alla luce dei gravi fatti di violenza e intimidazione registrati a Caltagirone, Catania e Palermo, e di fronte a un’attività estorsiva che torna a essere violentemente visibile, la commissione regionale Antimafia ha deciso di fare la sua parte: terremo una seduta pubblica il 28 maggio nella borgata di Sferracavallo, a Palermo, all’interno dell’istituto comprensivo e coinvolgendo tutte le istituzioni, per dare il senso di una commissione che esce da queste mura e va incontro ai cittadini, anziché voltare la faccia”.

Lo ha annunciato il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, intervenendo oggi in aula all’Ars. “Già nella relazione fatta due anni fa da questa commissione – ha aggiunto Cracolici – avevo manifestato tutta la mia preoccupazione per la circolazione crescente di armi da guerra, un timore che si è ora manifestato con l’uso di kalashnikov. Abbiamo il dovere di tenere alta la vigilanza”.

Sul tema della corruzione, poi, il presidente ha chiesto gli atti sulla vicenda Cefpas e i presunti favoritismi: “Chiederemo che l’esposto presentato in procura venga acquisito dalla Commissione Antimafia per aprire un’inchiesta. Quanto sta succedendo nel sistema pubblico, tra Sas, Cefpas ed enti partecipati rischia di diventare una gigantesca macchina clientelare che si acuisce nel momento delle elezioni”.