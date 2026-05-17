L’associazione Oasi di Ohana di Santa Margherita Belice, che da anni si occupa di dare un rifugio ai cani abbandonati, rischia di chiudere. Il grido di allarme è stato lanciato dal profilo social dell’associazione no profit: “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole, ma la realtà è ormai impossibile da ignorare. Da aprile ad oggi abbiamo sostenuto oltre 17.300€ di spese tra cibo, cure mediche, veterinari e farmaci. E le fatture le potete vedere anche voi, in parte pagate, in parte no. Una cifra enorme, affrontata in parte con le poche risorse rimaste… ma oggi non siamo più in grado di reggere.”

L’associazione Ohana attualmente accudisce 46 cuccioli e oltre 100 cani adulti. “Negli ultimi mesi abbiamo affrontato anche diverse emergenze mediche, che hanno completamente stravolto il fragile equilibrio economico che cercavamo di mantenere, per esempio il ricovero di Marco, quasi 2.000 euro, l’urgenza di Ciliegia, altri 600 euro, la campagna antiparassitari, quasi 4.000 euro… Come se non bastasse, questo mese le donazioni sono drasticamente diminuite. Quelle entrate che ci permettevano di andare avanti… oggi quasi non ci sono più. La situazione è critica. Senza un aiuto concreto e immediato, saremo costretti a chiudere.”

Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi urgente per scongiurare la chiusura dell’Oasi: https://gofund.me/54b0f8771