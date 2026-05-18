Grande partecipazione ed emozioni al Meeting regionale di Atletica Leggera paralimpica svoltosi a Mazara del Vallo, promosso dalla delegazione regionale della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale e organizzato dalla locale associazione Mimì Rodolico Mazara del Vallo.

Tra le società protagoniste della manifestazione spicca ancora una volta la Pro Sport Ravanusa, i cui atleti hanno confermato il loro eccellente stato di forma conquistando numerosi podi e distinguendosi nelle varie specialità in programma. Prestazione di assoluto rilievo quella di Salvatore Portelli, autentico dominatore della specialità della Palla Getto. L’atleta ravanusano ha impressionato per continuità e qualità tecnica, facendo registrare una serie di lanci tutti vicini ai 9 metri, risultato che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio con pieno merito.

Ottime indicazioni sono arrivate anche dagli altri partecipanti del sodalizio ravanusano, ben nove atleti complessivamente presenti alla manifestazione, capaci di mettersi in evidenza sia sotto il profilo tecnico che umano, confermando la crescita costante del gruppo. Merito anche del lavoro svolto con passione e competenza dal tecnico Giancarlo La Greca che, gara dopo gara e manifestazione dopo manifestazione, continua a trasmettere ai propri ragazzi valori fondamentali come inclusione, socialità e spirito di squadra, senza trascurare l’aspetto agonistico che sta portando la società a conseguire risultati sempre più prestigiosi. Un percorso reso possibile anche grazie alla capacità dello stesso La Greca di creare nel tempo uno staff tecnico di collaboratori altamente professionale, capace di seguire gli atleti con competenza, sensibilità e grande spirito di squadra.

La trasferta di Mazara del Vallo rappresenta dunque un’ulteriore conferma del grande percorso di crescita della Pro Sport Ravanusa, realtà sportiva che continua a distinguersi nel panorama regionale dell’atletica paralimpica per impegno, organizzazione e qualità dei propri atleti.