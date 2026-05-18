Per il trentesimo anno, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato al comune di Menfi e al suo litorale la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che certifica non solo la qualità cristallina delle acque, ma anche la gestione sostenibile del territorio e la cura dell’ambiente.

Con la trentesima Bandiera Blu, Menfi si conferma una delle mete balneari più premiate e costanti d’Italia. Un risultato che non è solo un vessillo, ma il simbolo di un impegno generazionale profuso dalla comunità, dagli operatori turistici e dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

“Trent’anni di Bandiera Blu sono frutto di una programmazione attenta verso la qualità ambientale. Questo trentesimo vessillo appartiene a ogni cittadino di Menfi che ama il proprio mare. È un biglietto da visita unico che ci permette di presentarci al mercato turistico globale con l’autorevolezza di chi ha fatto della sostenibilità il proprio marchio di fabbrica”, dichiara il sindaco Vito Clemente a margine della consegna Ufficiale avvenuta a Roma, dove erano presenti tra gli altri il Vice Sindaco Sandro La Placa, gli Assessori Franco Gagliano, Pia Pisano e Miralba Riggio.