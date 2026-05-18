Ennesima truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una novantenne di Sciacca. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere che la raccontato di presunti guai di figlia e genero con una banca.

Il truffatore ha inviato così la pensionata a consegnare oggetti preziosi per evitare che i parenti finissero in carcere. Cosa che la donna ha fatto poco dopo quando davanti la porta di casa si è presentato un uomo. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini per risalire ai balordi.