I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato due stranieri di 20 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico ufficiale. I militari nel corso del servizio di pattugliamento, hanno intimato il fermo al un motoveicolo a noleggio con a bordo due stranieri, il conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato bruscamente dando vita a un concitato inseguimento per le vie cittadine.

La corsa e’ terminata in via Ernesto Basile dove, a causa dell’alta velocita’, i fuggitivi hanno perso l’equilibrio cadendo dal mezzo. Il guidatore, risultato privo di patente di guida, ha tentato di dileguarsi a piedi prima di essere definitivamente bloccato mentre il passeggero ha opposto una violenta reazione fisica nel tentativo di sfuggire alla cattura, colpendo con un pugno al volto uno degli operanti. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. Le autorita’ consolari competenti sono state informate del provvedimento su espressa richiesta degli arrestati