La Regione Siciliana stanzia 760 mila euro necessari alla ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa, parrocchia di San Gerlando, anche in vista della visita di Papa Leone XIV il prossimo 4 luglio.

“L’annuncio della visita del Pontefice – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ha suscitato grande emozione in tutta la Sicilia e, in particolare, nella comunità di Lampedusa. L’isola avverte la responsabilità di presentarsi al meglio e per questo ci ha chiesto un sostegno per ricostruire un elemento importante della sua identità: quel campanile che da troppi anni non svetta più verso il cielo. Abbiamo accolto immediatamente questa richiesta, intervenendo con un finanziamento straordinario a favore di un luogo che rappresenta da sempre un simbolo di speranza e di futuro per l’intero Mediterraneo”.

Apprezzamento e soddisfazione da parte dell’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino per i lavori di ricostruzione del campanile della chiesa madre di Lampedusa.

“Siamo emozionati ed onorati per la visita che Papa Leone XIV farà a Lampedusa il prossimo 4 luglio. Siamo vicini all’amministrazione, anche con il sostegno economico, per ultimo per i lavori di restauro del campanile della chiesa Madre, come sollecitato da Papa Francesco durante la sua ultima visita. Ho seguito personalmente i lavori relativi al porto e al Molo Favarolo, grazie al supporto tecnico del genio civile, abbiamo cosi superato tutte le criticità emerse dopo il Ciclone Harry. Lampedusa per questo importante appuntamento si farà trovare pronta e accogliente come sempre”.