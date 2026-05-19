

“”Di fronte all’immobilismo dell’attuale amministrazione comunale, che non si è ancora attivata per pretendere da Aica l’apertura di uno sportello in paese – afferma -, abbiamo deciso di intervenire””.

“”I cittadini – prosegue – non possono essere lasciati soli ad affrontare i disservizi e la burocrazia.

Per questo motivo, abbiamo attivato un servizio di supporto completamente gratuito per aiutarvi a compilare e presentare le richieste per i nuovi allacciamenti idrici””.

Quando? Dal lunedì al giovedi, dalle 19,30 alle 2, presso la sede del Partito democratico.

Cosa serve portare:di documento di identità,

tessera sanitaria e titolo di possesso del fabbricato (atto di proprietà, contratto di locazione e altro)

Ancora il Pd: “”Non preoccupatevi per il resto della burocrazia: l’ulteriore modulistica necessaria e le indicazioni precise sul versamento da eseguire vi saranno fornite direttamente da noi al momento della compilazione della richiesta. Noi ci siamo, con azioni concrete per Campobello. Vi aspettiamo in sede!””.

Lodevole servizio dei Dem.

GIOVANNI BLANDA