Manifestazione antimafia “Normality day””, martedì 19 maggio, cin inizio alle ore 10, contro il racket e l’usura, sul tema: “La memoria ci unisce, la legalità ci libera”. Sara’ ricordata la triste e funesta storia di Gaetano Giordano, un onesto uomo che a Gela possedeva tre profumerie e che con altre persone decise contrastare chi gli chiedeva cinque milioni di lire. Oltre a non chinare la testa, l’uomo fece arrestare il suo estortore. Quella denuncia fu la sua condanna a morte. Infatti, il 10 novembre 1992, Giordano fu ucciso davanti a suo figlio Massimo, rimasto ferito. La coniuge di Gaetano, Franca Evangelista, non isolana, decise di restare a Gela, di non chiudere i negozi e di creare la prima associazione antiracket della città.

Sara’ presente alla manifestazione di martedì, insieme al presidente di “Rete per la legalità Sicilia”, Eugenio Di Francesco, il Sindaco Vito Terrana, Pippo Scandurra di Sos Imprese, e il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

GIOVANNI BLANDA