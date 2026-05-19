“”Patti di Collaborazione”” tra Comune e Cittadini o gruppo di Cittadini volontari, per la valorizzazione della rotonda di via Guglielmo Marconi e le ville Gandhi, Martiri di Modena ed Enrico Berlinguer.
Il Comune ha il compito – confortato dalle normative nazionali – di valorizzare le forme di “”Cittadinanza attiva”” per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
giovanni blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, valorizzazione della rotonda di via Guglielmo Marconi e...
Campobello di Licata, valorizzazione della rotonda di via Guglielmo Marconi e le ville Gandhi, Martiri di Modena ed Enrico Berlinguer
“”Patti di Collaborazione”” tra Comune e Cittadini o gruppo di Cittadini volontari, per la valorizzazione della rotonda di via Guglielmo Marconi e le ville Gandhi, Martiri di Modena ed Enrico Berlinguer.