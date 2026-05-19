“”Patti di Collaborazione”” tra Comune e Cittadini o gruppo di Cittadini volontari, per la valorizzazione della rotonda di via Guglielmo Marconi e le ville Gandhi, Martiri di Modena ed Enrico Berlinguer.

Il Comune ha il compito – confortato dalle normative nazionali – di valorizzare le forme di “”Cittadinanza attiva”” per interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

giovanni blanda