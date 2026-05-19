La Pro Sport Ravanusa sarà protagonista dal 20 al 24 maggio a Cesena in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A di Tennis Tavolo Paralimpico e delle finali individuali dei Campionati Italiani Paralimpici.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, si svolgerà presso il Pala Romagnoli e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale paralimpica. La formazione agrigentina arriva all’ultimo concentramento di Serie A occupando attualmente il settimo posto in classifica, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Per il Campionato Italiano individuale saranno impegnati giovedì prossimo gli atleti della Pro Sport: Salvatore D’Auria, Rosario Callari, Angelo Caci e Salvatore Portelli. Nelle gare individuali in carrozzina, invece, sarà protagonista Giuseppe Averna, atteso in gara venerdì e sabato.

Per la Pro Sport Ravanusa, guidata da Giancarlo La Greca, si tratta dell’ennesima partecipazione a livello nazionale, risultato del costante lavoro svolto negli anni e della crescita sportiva degli atleti formatisi nei Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ravanusa. La presenza della società ravanusana a Cesena conferma ancora una volta il valore del progetto sportivo e sociale portato avanti dal sodalizio, da sempre punto di riferimento per il tennis tavolo paralimpico siciliano e nazionale. Italiani Paralimpici di Tennis Tavolo

19 MAY 2026 AT 07:53

GrandangoloAgrigento / Redazione

La Pro Sport Ravanusa sarà protagonista dal 20 al 24 maggio a Cesena in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A di Tennis Tavolo Paralimpico e delle finali individuali dei Campionati Italiani Paralimpici.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, si svolgerà presso il Pala Romagnoli e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale paralimpica. La formazione agrigentina arriva all’ultimo concentramento di Serie A occupando attualmente il settimo posto in classifica, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Per il Campionato Italiano individuale saranno impegnati giovedì prossimo gli atleti della Pro Sport: Salvatore D’Auria, Rosario Callari, Angelo Caci e Salvatore Portelli. Nelle gare individuali in carrozzina, invece, sarà protagonista Giuseppe Averna, atteso in gara venerdì e sabato.

Per la Pro Sport Ravanusa, guidata da Giancarlo La Greca, si tratta dell’ennesima partecipazione a livello nazionale, risultato del costante lavoro svolto negli anni e della crescita sportiva degli atleti formatisi nei Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ravanusa. La presenza della società ravanusana a Cesena conferma ancora una volta il valore del progetto sportivo e sociale portato avanti dal sodalizio, da sempre punto di riferimento per il tennis tavolo paralimpico siciliano e nazionale.