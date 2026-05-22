Continua il silenzio attorno alla situazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Un silenzio sempre più pesante che rischia di danneggiare imprese, territori e prospettive di sviluppo dell’intera area del Sud Est siciliano.

Da troppo tempo l’ente vive una condizione di commissariamento permanente che ha finito per concentrare decisioni strategiche nelle mani di pochi, privando i territori di una reale rappresentanza democratica all’interno del consiglio camerale.

Tra le province più penalizzate vi è certamente Ragusa, che negli anni ha progressivamente perso centralità nelle scelte strategiche riguardanti economia, infrastrutture, turismo e sviluppo territoriale.

Emblematico il caso dell’Aeroporto di Comiso, sempre più marginalizzato all’interno di una governance fortemente sbilanciata su Catania. Una situazione che rischia di compromettere le opportunità di crescita dell’intero territorio ibleo e del Sud Est.

Per questo chiediamo con forza che si proceda immediatamente all’avvio del percorso elettorale per il rinnovo degli organi camerali, restituendo finalmente voce e rappresentanza alle imprese e ai territori.

Allo stesso tempo rivolgiamo un appello chiaro alla politica regionale e nazionale, ai parlamentari, ai sindaci, ai deputati del territorio e alle forze economiche e sociali: è il momento di uscire dal silenzio e assumersi responsabilità precise.

Non è più accettabile assistere passivamente a una gestione commissariale senza fine mentre interi territori vengono progressivamente indeboliti nelle scelte strategiche.

La politica si muova subito. Difendere la rappresentanza territoriale significa difendere il futuro economico del Sud Est Sicilia.