Determina del responsabile architetto Salvatore di Vincenzo del Comune di Campobello.
Il tecnico comunale ha disposto la contrattazione dell’affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera dei lavori di costruzione della palestra della scuola media “”Giuseppe Mazzini””.
Incaricata dei lavori di affidamento l’architetta Giuseppina Guggino. L’ importo previsto è di euro 5.963,36.
Giovanni Blanda
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