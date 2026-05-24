

Il Comune di Campobello, con provvedimento dirigenziale, ha proceduto alla revoca della determinazione a contrattare e alla prenotazione dell ‘ impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dell’immobile comunale della scuola materna di via Edison, da destinare alla realizzazione di un centro polifunzionale aggregativo diurno per attivita’ socio-educative e ludiche per i giovani tra i 4 e i 28 anni

L’importo e’ di 750 Mila euro.

giovanni blanda