Un arresto per atti persecutori ai danni del nuovo compagno della ex moglie in provincia di Caltanissetta. I carabinieri della Stazione di Montedoro hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip nisseno, su richiesta della procura, nei confronti di un 48enne residente a Serradifalco, disoccupato e gia’ noto alle forze dell’ordine.

L’indagine e’ partita dalle dichiarazioni fornite da un 59enne di Montedoro: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 14 marzo l’arrestato si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione della vittima, aggredendola brutalmente con calci e pugni al volto, causandogli lesioni che, per timore, non erano state fatte refertare.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di acquisire ulteriori indizi secondo i quali l’aggressione non sarebbe un episodio isolato, inserendosi in un piu’ ampio e contesto di atti persecutori commessi tra i mesi di marzo e aprile scorsi: all’origine vi sarebbero motivi di gelosia legati alla relazione sentimentale nata tra l’ex coniuge dell’arrestato e la vittima, che ha visto quest’ultima ripetutamente bersaglio di violenze psicologiche, molestie e continue minacce di morte, mai denunciate per il forte timore di ulteriori gravi ritorsioni.