In questo edificio a piano terra – angolo piazza IV Novembre-via Cesare Battisi – ebbe sede la Posta Centrale di Canicattì dai primi anni Trenta. La prima Posta Centrale era stata allocata – a partire dal 1909 – in un magazzino a piano terra di Via Capitano Ippolito demolito nel 1931 – insieme ad altri – per far posto alla Casa del Fascio. Nel 1958 la Posta Centrale fu trasferita nel moderno edificio di Largo Amendola. La struttura – progettata dall’architetto romano Aldo Bortoli – fu inaugurata l’otto febbraio 1958 dal ministro delle Poste Bernardo Mattarella. GAETANO AUGELLO