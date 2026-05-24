Pomeriggio di violenza nel centro di Santa Margherita di Belice, dove è scoppiata una violenta rissa tra un gruppo di giovani locali e alcuni cittadini extracomunitari. Lo scontro è degenerato rapidamente e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe spuntata anche un’arma da taglio, lasciando evidenti tracce di sangue sul selciato della piazza.

I Carabinieri e la Polizia locale sono intervenuti tempestivamente, isolando e delimitando l’intera area per effettuare i rilievi necessari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali della zona. Le informazioni sulla dinamica e sui feriti sono in corso di aggiornamento.