Nuovo atto di vandalismo ai danni del patrimonio comunale. La Villa XXV Aprile è stata presa di mira nella notte: sui muri esterni dell’edificio sono apparse numerose scritte nere realizzate con spray.

Tra le scritte più evidenti figurano “N.P.T.” (acronimo di “No Parlo Tanto”), “Free Baby” e “Simba”, riferimenti riconducibili al mondo della trap e della musica rap italiana, in particolare ai rapper Baby Gang e Simba La Rue. Non manca anche la scritta “A.C.A.B.”, slogan di chiara matrice anti-polizia.

Il sindaco Vito Terrana ha espresso profondo amarezza e indignazione per l’episodio: «È stato vandalizzato ed offeso un simbolo della nostra comunità. Villa XXV Aprile rappresenta un luogo importante per tutti i campobellesi».

Il primo cittadino ha lanciato un appello accorato ai genitori: «È indispensabile seguire i nostri figli, ascoltarne i disagi e le difficoltà. Non possiamo più delegare questa responsabilità. Custodiamo insieme il patrimonio comunale che appartiene all’intera comunità».

Terrana ha già formalizzato una denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per identificare gli autori del gesto.