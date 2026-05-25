Violento scontro nella notte tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci a Catania. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un coetaneo di 23 anni originario dello Sri Lanka. Inutili i soccorsi; i due giovani sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia locale che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.
Due 20enni morti in incidente stradale
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