Violento scontro nella notte tra una moto di grossa cilindrata e uno scooter all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci a Catania. Le vittime sono un ragazzo catanese di 21 anni e un coetaneo di 23 anni originario dello Sri Lanka. Inutili i soccorsi; i due giovani sono morti sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia locale che si sta occupando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale.