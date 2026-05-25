Cambio ai vertici della Femca Cisl, la federazione che rappresenta i lavoratori dei settori energia, moda e chimica. Il Consiglio generale nazionale, riunito oggi nella Capitale, ha eletto Sebastiano Tripoli nuovo segretario generale della categoria, raccogliendo il testimone di Nora Garofalo, che conclude il proprio mandato dopo anni alla guida della federazione.

Insieme a Tripoli sono stati nominati componenti della segreteria nazionale Ivano Dalla Brea, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Carlotta Schirripa.

La carriera nel sindacato

Originario di Augusta, nel Siracusano, 53 anni, Tripoli proviene da una lunga esperienza sindacale maturata nel polo industriale e petrolchimico della provincia aretusea, uno dei territori più strategici per il comparto energetico nazionale. Dopo aver guidato i Chimici Cisl di Siracusa dal 2009, nel 2013 era diventato il primo segretario generale della Femca Cisl Ragusa-Siracusa, struttura nata dall’unificazione territoriale della federazione.

Nel 2018 l’ingresso nella segreteria nazionale, con deleghe legate soprattutto ai dossier del settore energia, petrolio, raffinazione e transizione energetica. Nel febbraio scorso era stato eletto segretario generale aggiunto della Femca nazionale.

Le priorità

Nel suo intervento davanti al Consiglio generale, Tripoli ha rivendicato la continuità del lavoro svolto negli ultimi anni, indicando tra le priorità della nuova segreteria il rafforzamento della contrattazione, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della partecipazione dei lavoratori e della formazione professionale.

“Eredito una federazione solida, radicata e autonoma”, ha dichiarato il neo segretario generale, sottolineando come le trasformazioni industriali, le transizioni ecologica e digitale e l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale stiano cambiando profondamente il mondo del lavoro.

Secondo Tripoli, il nuovo scenario economico e geopolitico impone una revisione costante degli strumenti di tutela, delle competenze professionali e delle garanzie per lavoratrici e lavoratori dei comparti rappresentati dalla federazione.

L’intervento di Garofalo

Nel corso della riunione è intervenuta anche Nora Garofalo, prima donna a guidare una grande federazione industriale della Cisl. Nel suo saluto conclusivo ha ripercorso gli anni trascorsi alla guida della Femca, segnati da profonde trasformazioni produttive e dall’emergenza pandemica.

Garofalo ha ricordato il lavoro svolto sui rinnovi contrattuali e sulle vertenze occupazionali, evidenziando il ruolo della federazione nel garantire tutele e continuità occupazionale nei settori industriali più esposti alle crisi economiche e ai cambiamenti del mercato.

“La Femca oggi è una struttura forte e preparata ad affrontare le sfide future”, ha affermato la dirigente sindacale, esprimendo fiducia nel nuovo gruppo dirigente e augurando buon lavoro a Tripoli e alla nuova segreteria nazionale.