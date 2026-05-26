Interruzione di ￼Pubblico Servizio a Campobello di Licata

Oggi rileviamo ancora una volta un grave disservizio di AICA che conferma la mala gestio della presidente Danila Nobile. Difatti stamattina a Campobello di Licata si registra nuovamente l’interruzione di un pubblico servizio e la conseguente violazione del diritto allo studio a causa della chiusura della scuola media dovuta all’assenza di acqua!

Dott.ssa Nobile lei, come tutti noi, è particolarmente attenta al rispetto della legalità, pertanto vorremmo capire se non garantire la fornitura di acqua e costringere la dirigente scolastica alla chiusura di un plesso scolastico che tipo di responsabilità comporta?

Bisogna prendere atto che ci troviamo difronte ad una situazione insostenibile, che evidenzia l’inefficienza e l’incapacità di questa gestione del servizio idrico!

Ritengo opportuno, quale componente del Consiglio d’Istituto dell’IC “S. G. Bosco” di Campobello di Licata, dover chiedere ufficialmente chiarimenti al Presidente dell’ATI ed alla Presidente del CdA di AICA, in relazione a queste gravi interruzioni delle attività scolastiche. Il diritto allo studio non può essere calpestato da queste gravissime superficialità gestionali!

È inaccettabile che studenti, famiglie e personale scolastico debbano subire le conseguenze di una gestione inadeguata del servizio idrico, che oltretutto si avvale del colpevole silenzio dell’amministrazione comunale !!!

Michele Termini componente del consiglio istituito della scuola San Giovanni Bosco