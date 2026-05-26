Maxi rissa con colpi di pistola tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un proiettile e trasportata a Villa Sofia.

L’allarme al 112 è scattato poco dopo le tre di notte, voci concitate parlavano di una furibonda rissa fra giovani, all’incrocio fra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella, la zona dei locali e della movida. Decine di auto di carabinieri e polizia sono giunte sul posto. Intanto, una giovane arrivava al pronto soccorso di Villa Sofia, ferita di striscio da colpi di pistola.

Adesso, la zona è transennata: i carabinieri della Compagnia Piazza Verdi e i colleghi del nucleo Investigativo stanno facendo i rilievi e stanno ascoltando alcuni giovani, per ricostruire esattamente cosa sia accaduto. Gli investigatori hanno acquisito anche i filmati di alcune telecamere della zona, che avrebbero ripreso la scena.