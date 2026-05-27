L’ Associazione “”La Sagra”, dopo avere lasciato le redini della kermesse all’Associazione “”Campobello 1861″”, ha voluto esprimere “”gratitudine e rispetto”” al popolo campobellese. “”Desideriamo rivolgere un pensiero speciale al noi stessi che per 12 edizioni ha ideato, custodito e portato avanti con impegno e passione la Sagra ‘Mpurnatu & ‘Mpanata””.

“”Grazie all’associazione La Sagra – prosegue -, questa manifestazione è diventata negli anni un appuntamento atteso, un momento di incontro e una celebrazione delle tradizioni della nostra terra.

Per noi e’ motivo di orgoglio. A chi ha iniziato questo percorso va il nostro più sincero grazie””.

Giovanni Blanda