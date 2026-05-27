Una semplice brioscia con gelato pagata 4 euro nel centro storico di Palermo ha acceso una forte polemica sui social e riaperto il dibattito sul caro prezzi nelle zone più turistiche della città. A denunciare la situazione è stato Paolo Mannina, attore, autore e regista teatrale siciliano, che attraverso un video pubblicato su Facebook ha raccontato la propria esperienza.

“Prezzi da turisti anche per i palermitani”

Nel video, Mannina spiega di essersi fermato in una gelateria del centro storico per consumare una classica brioscia con gelato, rimanendo però sorpreso dal prezzo finale. Dopo avere pagato 4 euro, l’attore racconta di avere chiesto spiegazioni al personale del locale, ricevendo come risposta che il costo sarebbe legato alla posizione dell’attività, nel cuore del centro storico frequentato dai turisti.

Una giustificazione che non ha convinto Mannina, secondo cui Palermo starebbe vivendo un aumento generalizzato dei prezzi che ormai colpisce anche i residenti. Il caso della brioscia, infatti, non sarebbe isolato: in diversi locali del centro una consumazione simile arriverebbe addirittura a costare 5 euro.

La replica con il video sul degrado urbano

Dopo la discussione sul prezzo, Mannina ha deciso di continuare il suo video mostrando alcune immagini delle strade del centro storico. Nelle riprese compaiono sacchetti di spazzatura lasciati sui marciapiedi, materassi abbandonati e varie situazioni di degrado urbano.

Il senso della protesta è chiaro: secondo l’attore, non si possono applicare prezzi sempre più alti giustificandoli con il turismo internazionale se poi la città continua a convivere con problemi evidenti di pulizia e decoro urbano.

Un tema che divide la città

La vicenda ha rapidamente acceso il dibattito sui social, dove molti utenti hanno condiviso esperienze simili. Negli ultimi anni, infatti, il boom turistico del centro storico di Palermo ha portato a un aumento dei prezzi in diversi settori della ristorazione e dello street food.

Secondo molti cittadini, però, il rischio è che Palermo diventi sempre meno accessibile economicamente per chi la vive ogni giorno. Non soltanto gelati e brioscie: aumenti vengono segnalati anche per caffè, aperitivi e prodotti tipici che un tempo avevano prezzi decisamente più popolari.

Il nodo tra turismo e qualità della vita

La protesta di Paolo Mannina riporta al centro una questione sempre più discussa: il difficile equilibrio tra sviluppo turistico e qualità della vita dei residenti.

Da una parte il turismo rappresenta oggi una delle principali risorse economiche della città, dall’altra cresce il malcontento di chi teme che il centro storico stia diventando una zona pensata soprattutto per i visitatori, con costi sempre più elevati e problemi strutturali ancora irrisolti.

E proprio questo contrasto — tra prezzi da grande capitale europea e immagini di degrado urbano — è il messaggio che Mannina ha voluto lanciare con il suo video diventato virale sui social.