Sospensione dell’energia elettrica, venerdì 29 maggio, dalle ore 8,45 alle ore alle ore 16,35, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni segmenti delle vie Nenni, Prampolini, Turati, Sereni, Buozzi, Verdi, contrada Spinasanta, vie Orcel, Allende, Grieco, Morandi, Panepinto, Prati, Umberto, Miraglia, Alicata e Sindaco Ciotta.

Inoltre: vie Regina Margherita, Marconi, Michelangelo, Crispi, Siracusa, Garibaldi, Ariosto, Goldoni, Treves, Rossi e Foscolo.

I cittadini interessati dino invitati ad essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati GIOVANNI BLANDA