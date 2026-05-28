28“Auguriamo buon lavoro al professore Vito Lo Scrudato nominato Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza di Palermo, una figura importante per una città come il capoluogo siciliano ancora molto indietro rispetto agli standard di qualità della vita per i bambini e adolescenti, come conferma la classifica del Sole 24 ore”. Lo dichiara la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami. “E’ il momento di agire, il degrado sociale che si vive nella nostra città impone l’adozione di politiche giovanili, sociali ed educative adeguate, di un piano per la tutela dell’infanzia che provveda a colmare tutti i gap come quello dei servizi comunali destinati proprio all’infanzia, asili nido, spesa sociale per i minori, giardini e comunità destinate al tempo libero dalla scuola. In alcuni quartieri della città, zone di ‘frontiera’, i minori sono spesso lasciati soli in balìa di cattivi esempi, di illegalità diffusa che condiziona il loro percorso di crescita individuale, serve dare loro un esempio diverso e far comprendere loro che solo lo studio, l’impegno e la buona condotta portano alla realizzazione di sé. Ma le istituzioni devono provvedere ad ogni loro necessità per accompagnarli al meglio proprio nel percorso di crescita”, conclude Badami.