Nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car. Sono in corso indagini sul rogo che nella notte è divampato a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, nel quale sono andate distrutte diverse auto, una decina, nel piazzale della Sicily by Car, società di autonoleggio il cui deposito di via san Lorenzo era stato preso di mira il 21 marzo a una raffica di Kalashnikov. Il sito colpito intorno alla mezzanotte dalle fiamme era stato aperto venti giorni fa. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per verificare dinamica e cause dell’incendio e se si tratti di una nuova intimidazione.

Sono oltre 20 le auto coinvolte nell’incendio che nella notte e’ divampato nel Palermitano, nel piazzale della Sicily by Car, società di autonoleggio. Lo rendono noto i vigili del fuoco intervenuti alle 23.30, a Carini, sulla Statale 113 per l’incendio di alcune vetture nel parcheggio esterno della società: lo spazio era stato inaugurato venti giorni fa. Le vetture coinvolte sono state giù di 20, viene precisato, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme.

Le cause sono in fase di accertamento. Il 21 marzo scorso, un altro sito della ditta, il deposito di via san Lorenzo, era stato preso di mira da una raffica di Kalashnikov. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri per verificare dinamica e cause dell’incendio. Tra le ipotesi quella di una nuova intimidazione.