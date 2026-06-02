Nella giornata di i domenica 31 maggio, l’impianto

sportivo di Pian del Lago a Caltanissetta è stato il cuore pulsante delle Finali Interprovinciali delle

Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), che hanno visto convergere i comitati provinciali di

Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Una straordinaria giornata di sport, educazione e comunità che ha

registrato la partecipazione di oltre 500 atleti, 80 alleducatori e tecnici, 20 tirocinanti del corso di

formazione per operatori sportivi, oltre a una folta cornice di genitori e familiari.

Accanto alla ricca attività istituzionale dei concentramenti sportivi, l’evento ha celebrato il culmine

del progetto nazionale “Good Life: Benessere, Sport e Salute”, promosso dalle PGS e finanziato

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport. Protagonisti assoluti sono

stati 90 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Verga” di Canicattì, che si sono

misurati con entusiasmo sul tartan dello Stadio “Tomaselli” nelle finali di atletica leggera (corsa

veloce, corsa ad ostacoli, staffetta veloce, staffetta ad ostacoli, lancio del vortex e mezzo fondo) e,

presso il campo “Cannavò”, in discipline di squadra innovative e inclusive come Tag Rugby,

Dodgeball, Frisbee e Pallamano.

La manifestazione ha avuto inizio la mattina presso il Palazzetto dello Sport “Pala Cannizzaro” con

la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Don Alberto Anzalone, responsabile regionale per

la pastorale Salesiana, che ha ricordato l’importanza dello sport come strumento di crescita

spirituale e sociale secondo il carisma di Don Bosco. Successivamente, i campi hanno ospitato le

accese ma correttissime sfide di calcio a 5 e pallavolo. Tra le realtà più in evidenza, la ASD Al

Qattà, presente con la categoria Propaganda di pallavolo – guidata dai tecnici Agostino Guccione,

Rosy Lo Vullo e Ramona Bonetti – e con la categoria mini/primi calci di calcio a 5, allenata da

Sharon Vaccarello.

Grande soddisfazione è stata espressa dal comitato PGS Nazionale tramite la Vice Presidente

Nazionale e referente del progetto “Good Life”, Francesca Da Re, che non potendo essere presente

ha inviato un caloroso augurio e un’esortazione ai giovani:

«Quando qualcosa non va, quando sentite di essere in confusione ma anche quando

state talmente bene da non riuscire a contenervi, uscite e andate a fare sport e tutto

trova un senso e un perché. È il vostro momento, è il momento di fare qualcosa per voi,

è il momento di stare con i compagni di squadra, è il momento di divertirsi. Non

perdetevi mai questi momenti».

Il gran finale si è svolto nuovamente al “Pala Cannizzaro” con la cerimonia di premiazione, durante

la quale sono state consegnate le coppe a tutti i partecipanti del progetto scolastico “Good Life”, i

trofei alle squadre vincitrici dei campionati interprovinciali e le medaglie celebrative a tutti gli atleti

della stagione sportiva. Il prestigio dell’evento è stato sancito dalla presenza delle massime autorità

istituzionali e sportive del territorio: il delegato CONI di Caltanissetta Ansaldi, il presidente

dell’ANSMeS Salvatore Scarantino, l’assessore comunale allo sport Petrantoni e il vice presidente

vicario regionale della PGS Sicilia, Mauro Di Pasquali.

La stagione sportiva e sociale ha registrato una sinergia straordinaria sul territorio siciliano grazie ai

progetti nazionali “Champion Together” e “Good Life”, con la collaborazione attiva di ben 28 ASD,

14 delle quali appartenenti proprio al comitato interprovinciale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Fondamentale si è rivelato inoltre l’investimento sul capitale umano: oltre 30 partecipanti hanno

preso parte al corso di formazione per alleducatori nazionali delle PGS, completando il proprio

tirocinio sul campo tra l’evento di Caltanissetta e le recenti Pigiessiadi Regionali tenutesi a Scicli.

Il dott. Cesare Maria Calabrò, Delegato Provinciale e referente nazionale per la Sicilia della

progettazione sociale, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, esprimendo profonda

gratitudine verso tutta la squadra operativa e rivolgendo un ringraziamento speciale al mondo

scolastico:

«Ringrazio per la straordinaria collaborazione il delegato di Caltanissetta Massimo La

Bella, il vice delegato Antonino Genova e il direttore tecnico Angelo Pirrea. Un plauso

speciale va al vice presidente regionale PGS Mauro Di Pasquale, che con la cura e

l’attenzione di una “mamma chioccia” ci sta costantemente accanto, sostenendoci e

aiutandoci anche nei piccoli problemi di gestione quotidiana. Desidero inoltre

ringraziare per la preziosa collaborazione il mio vice delegato Carla Rizzuto e Sharon

Vaccarello, esponente in formazione del PGS Lab Nazionale per la Sicilia».

«Un ringraziamento particolarmente sentito e doveroso – ha sottolineato il dott.

Calabrò – va all’istituzione scolastica. Grazie alla dirigente dell’I.C. “G. Verga”,

dott.ssa Ausilia Corsello, per la splendida disponibilità e la totale fiducia accordataci, e

alla referente della scuola, prof.ssa Daniela Treppiedi, per aver accolto con coraggio la

sfida nazionale delle PGS: con immensa passione, autentico spirito educativo verso i

giovani, dedizione e amore si è buttata anima e corpo, in prima persona, nella

realizzazione pratica di questo progetto. Infine, sono felice che oltre 30 nuovi

alleducatori abbiano partecipato al corso nazionale e abbiano completato il tirocinio

con un simile senso di sacrificio e amore verso i ragazzi: vederli sul campo tra

Caltanissetta e Scicli è il risultato più bello di questa stagione».