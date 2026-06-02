Nella giornata di i domenica 31 maggio, l’impianto
sportivo di Pian del Lago a Caltanissetta è stato il cuore pulsante delle Finali Interprovinciali delle
Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), che hanno visto convergere i comitati provinciali di
Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Una straordinaria giornata di sport, educazione e comunità che ha
registrato la partecipazione di oltre 500 atleti, 80 alleducatori e tecnici, 20 tirocinanti del corso di
formazione per operatori sportivi, oltre a una folta cornice di genitori e familiari.
Accanto alla ricca attività istituzionale dei concentramenti sportivi, l’evento ha celebrato il culmine
del progetto nazionale “Good Life: Benessere, Sport e Salute”, promosso dalle PGS e finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport. Protagonisti assoluti sono
stati 90 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “G. Verga” di Canicattì, che si sono
misurati con entusiasmo sul tartan dello Stadio “Tomaselli” nelle finali di atletica leggera (corsa
veloce, corsa ad ostacoli, staffetta veloce, staffetta ad ostacoli, lancio del vortex e mezzo fondo) e,
presso il campo “Cannavò”, in discipline di squadra innovative e inclusive come Tag Rugby,
Dodgeball, Frisbee e Pallamano.
La manifestazione ha avuto inizio la mattina presso il Palazzetto dello Sport “Pala Cannizzaro” con
la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Don Alberto Anzalone, responsabile regionale per
la pastorale Salesiana, che ha ricordato l’importanza dello sport come strumento di crescita
spirituale e sociale secondo il carisma di Don Bosco. Successivamente, i campi hanno ospitato le
accese ma correttissime sfide di calcio a 5 e pallavolo. Tra le realtà più in evidenza, la ASD Al
Qattà, presente con la categoria Propaganda di pallavolo – guidata dai tecnici Agostino Guccione,
Rosy Lo Vullo e Ramona Bonetti – e con la categoria mini/primi calci di calcio a 5, allenata da
Sharon Vaccarello.
Grande soddisfazione è stata espressa dal comitato PGS Nazionale tramite la Vice Presidente
Nazionale e referente del progetto “Good Life”, Francesca Da Re, che non potendo essere presente
ha inviato un caloroso augurio e un’esortazione ai giovani:
«Quando qualcosa non va, quando sentite di essere in confusione ma anche quando
state talmente bene da non riuscire a contenervi, uscite e andate a fare sport e tutto
trova un senso e un perché. È il vostro momento, è il momento di fare qualcosa per voi,
è il momento di stare con i compagni di squadra, è il momento di divertirsi. Non
perdetevi mai questi momenti».
Il gran finale si è svolto nuovamente al “Pala Cannizzaro” con la cerimonia di premiazione, durante
la quale sono state consegnate le coppe a tutti i partecipanti del progetto scolastico “Good Life”, i
trofei alle squadre vincitrici dei campionati interprovinciali e le medaglie celebrative a tutti gli atleti
della stagione sportiva. Il prestigio dell’evento è stato sancito dalla presenza delle massime autorità
istituzionali e sportive del territorio: il delegato CONI di Caltanissetta Ansaldi, il presidente
dell’ANSMeS Salvatore Scarantino, l’assessore comunale allo sport Petrantoni e il vice presidente
vicario regionale della PGS Sicilia, Mauro Di Pasquali.
La stagione sportiva e sociale ha registrato una sinergia straordinaria sul territorio siciliano grazie ai
progetti nazionali “Champion Together” e “Good Life”, con la collaborazione attiva di ben 28 ASD,
14 delle quali appartenenti proprio al comitato interprovinciale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
Fondamentale si è rivelato inoltre l’investimento sul capitale umano: oltre 30 partecipanti hanno
preso parte al corso di formazione per alleducatori nazionali delle PGS, completando il proprio
tirocinio sul campo tra l’evento di Caltanissetta e le recenti Pigiessiadi Regionali tenutesi a Scicli.
Il dott. Cesare Maria Calabrò, Delegato Provinciale e referente nazionale per la Sicilia della
progettazione sociale, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, esprimendo profonda
gratitudine verso tutta la squadra operativa e rivolgendo un ringraziamento speciale al mondo
scolastico:
«Ringrazio per la straordinaria collaborazione il delegato di Caltanissetta Massimo La
Bella, il vice delegato Antonino Genova e il direttore tecnico Angelo Pirrea. Un plauso
speciale va al vice presidente regionale PGS Mauro Di Pasquale, che con la cura e
l’attenzione di una “mamma chioccia” ci sta costantemente accanto, sostenendoci e
aiutandoci anche nei piccoli problemi di gestione quotidiana. Desidero inoltre
ringraziare per la preziosa collaborazione il mio vice delegato Carla Rizzuto e Sharon
Vaccarello, esponente in formazione del PGS Lab Nazionale per la Sicilia».
«Un ringraziamento particolarmente sentito e doveroso – ha sottolineato il dott.
Calabrò – va all’istituzione scolastica. Grazie alla dirigente dell’I.C. “G. Verga”,
dott.ssa Ausilia Corsello, per la splendida disponibilità e la totale fiducia accordataci, e
alla referente della scuola, prof.ssa Daniela Treppiedi, per aver accolto con coraggio la
sfida nazionale delle PGS: con immensa passione, autentico spirito educativo verso i
giovani, dedizione e amore si è buttata anima e corpo, in prima persona, nella
realizzazione pratica di questo progetto. Infine, sono felice che oltre 30 nuovi
alleducatori abbiano partecipato al corso nazionale e abbiano completato il tirocinio
con un simile senso di sacrificio e amore verso i ragazzi: vederli sul campo tra
Caltanissetta e Scicli è il risultato più bello di questa stagione».