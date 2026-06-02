Si è svolta con grande partecipazione e significativo consenso la IX edizione del Premio Nazionale AIA “Giudice Livatino 2026”, appuntamento ormai consolidato nel panorama associativo, culturale e sportivo nazionale, dedicato alla memoria del Beato Giudice Rosario Livatino e alla promozione dei valori della legalità, dell’etica, dell’impegno civile e del ruolo educativo dello sport.

La cerimonia, condotta con professionalità da Roberto Gueli di Rai Sport e da Maria Teresa Corso, ha visto la presenza di numerose autorità istituzionali, civili e sportive, rappresentanti del mondo associativo, sponsor, partner e cittadini, confermando il prestigio e la rilevanza che il Premio ha saputo conquistare nel corso degli anni. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto sui principi che hanno contraddistinto la vita e l’opera del Giudice Rosario Livatino, figura simbolo di integrità morale, rispetto delle regole e servizio allo Stato. Particolarmente significativa la partecipazione delle istituzioni nazionali e regionali, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Senatore Sallemi, l’Assessore regionale Giusy Savarino, numerosi sindaci e amministratori del territorio, oltre ai vertici del mondo arbitrale e calcistico. Presenti, tra gli altri, il Vice Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Michele Affinito, il Componente Nazionale AIA Marcello Terzo e il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia Sandro Morgana. La Sezione AIA di Agrigento, promotrice dell’iniziativa, esprime profonda soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per la straordinaria risposta ricevuta dal territorio e dalle istituzioni.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, alle autorità civili e sportive, agli sponsor, ai partner, agli associati e ai cittadini che hanno preso parte a questa nona edizione del Premio Nazionale AIA “Giudice Livatino”. La loro presenza ha confermato il valore di un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a promuovere i principi della legalità, del rispetto delle regole e dell’impegno civile. Un ringraziamento particolare va alle istituzioni intervenute per la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra manifestazione. Il successo di questa edizione è il risultato di un grande lavoro di squadra e della condivisione di valori che rappresentano un patrimonio fondamentale per la nostra comunità», ha dichiarato il Presidente della Sezione AIA di Agrigento, Gero Drago.

La Sezione AIA di Agrigento rinnova il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di valorizzare la cultura della legalità, la memoria del Giudice Livatino e il ruolo educativo e sociale dello sport.