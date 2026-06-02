La Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara ha ospitato la cerimonia di premiazione del XXVII Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta – Sezione Giovani”, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il rinato amore per la lingua siciliana e per la cultura della nostra Isola è stato messo in risalto dalla qualità degli elaborati arrivati dalle tante scuola che hanno aderito al nostro concorso – ha detto al presidente – Un grazie particolare va agli alunni e studenti che hanno partecipato e, naturalmente, al lavoro svolto dai loro insegnanti e dai dirigenti scolastici in questo importante settore qual è la cultura siciliana”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore alla cultura Carmen Lo Presti e la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, che hanno avuto parole di elogio per il Centro “Renato Guttuso” per le molteplici iniziative che porta avanti, e per il lavoro svolto dalle scuole, centri di cultura e cresciuta sociale e civile della Città.

I giovani poeti hanno descritto in versi la Sicilia delle tradizioni ma anche quella contemporanea, dimostrando un’ottima preparazione e passione. A tutti i vincitori il Centro Guttuso ha donato una elegante pergamena.

Hanno partecipato al concorso le scuole: I.C. “Falcone e Borsellino”, I.C. “Vitaliano Brancati”, I.C. “Andrea Camilleri”, di Favara; I.C. “Anna Frank”, I.C. “Rita Levi di Montalcini” di Agrigento; I.C. “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte; Ist. Sup. “Ambrosini-King” di Favara; Ist. Sup. “Enrico Fermi” di Aragona.

Unitamente ai premi del concorso letterario sono stati consegnati anche i “Premi Giovani Eccellenze” a ragazzi e ragazze che hanno ottenuto prestigiosi risultati nello sport, musica, performance artistiche.

Questi gli insigniti: Manuele MELLUSO, clarinettista, per i brillanti risultati conseguiti in numerosi concorsi musicali, testimonianza del suo straordinario talento artistico e della sua profonda sensibilità musicale. Ismaele LUPO, talento della pizza acrobatica, che con straordinaria destrezza, eleganza e armonia dei movimenti riesce a trasformare ogni esibizione in un autentico spettacolo, regalando al pubblico emozione, stupore e coinvolgimento. Matteo AMERICO, karateka, per il brillante percorso sportivo e umano, sotto la guida del Maestro Shihan Alessandro Caramanno, vincitore della medaglia d’oro ai Campionati Europei di Spagna nella disciplina del Karate Kyokushinkai. Samuela PULLARA, karateka, guidata dal Maestro Sensei Andrea Caramanno, per aver portato alto il prestigio del karate italiano ai recenti Campionati Europei di Barcellona, dove si è distinta come assoluta protagonista della competizione.

La cerimonia di premiazione è stata arricchita da alcuni momenti musicali affidati agli alunni e docenti delle varie scuole. Ad aprile la manifestazione il “Coro Voci Bianche” diretto da Giusy Moscato dell’I.C. “A, Cammilleri” con la canzone “Sicilia beddra”. Omaggio ai Guns N’Rosese da parte di Chiara Patti, al violino, e Emma Cavaleri al pianoforte, alunni del’IC Brancati seguiti dagli insegnati Baglieri e Cusumano. Gli alunni della 4 A primaria del plesso “Mons. Giudice” dell’IC Falcone e Borsellino, diretti dal maestro Franco Nobile hanno eseguito “Vitti na crozza”; il giovane pianista Antony Galluzzo ha deliziato il pubblico con un’eccellente esecuzione di un brano dei Genesis. Performance artistiche concluse dall’eccezionale duo di docenti Giusy Moscato alla voce e Graziano Mossuto al pianoforte, con un omaggio a Rosa Balistreri con “Cu ti lu dissi”, e un brano scritto e musicato dal maestro Mossuto “U carusu”, dedicato alla civiltà dello zolfo.

Ecco i vincitori della Sezione Giovani del XXVII Premio “Ignazio Buttitta”

I.C “BRANCATI” Favara: Gioia Cardile, Rosario Zarcone, Angelo Sciumè, Salvatore Cibella.

I.C “CAMILLERI” Favara: Alunni della 1 E (plesso Bers. Urso), Salvatore Pitruzzella, Gabriele Moscato, Calogero Maglio, Silvia Gangarossa, Giorgia Marchica, Domenico Costanza, Giovanni Costa, Stefano Costa, Giuseppe Vella, Aurora Lombardo, Sofia Pullara, Beatrice Montalbano, Marta bellavia, Zohal Hashimi, Asia Bosco, Benedetta Nipo, Gaetano Bellavia.

I.C “FALCONE- BORSELLINO” Favara: Salvatore Fanara, Frida Caramanno, Noemi Mendolia, Giulia Di Miceli, Chiara Alongi, Giuseppeandrea Morreale, Vittoria Bennardo, Giorgia Tuzzolino.

I.C “LEVI DI MONTALCINI” Agrigento: Alessandro Pio Molinara, Alessandro Tornabene, Carlotta Gibilaro, Gabriele Monterosso, Luigi Girgenti.

I.C “ANNA FRANK” Agrigento: Alberto Cinquemani, Matteo Abbinante, Damiano Capraro, Steven Mannara.

I.C “GARIBALDI” Realmonte: Lara Zambito, Giorgia Di Mora, Noemi Fiorica, Sofia Montante, Samuel Alaimo, Matteo Lo Nigro, Pasquale Iacono, Vito Antonia, Samuele Sciortino, Giulio Siminelli, Calogero Guarragi, Giulia Guarraci, Ginevra Mira, Miriam terlizzi, Antonio Musso, Salvatore Rosano.

ISITUTO “AMBROSINI – KING” Favara: Manuela Caramazza, Carola Alaimo.

ISTITUTO “FERMI” Aragona: Calogero Bongiorno, Antonio Mossuto, Oubayed Allah Bouallague, Alessandra Ferraro, beatrice Giardina, Giuseppe Di Miceli.