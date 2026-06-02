La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sull’incendio che, nelle scorse ore, ha danneggiato un negozio di proprietà di una parrucchiera quarantenne a Canicattì. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Cesare Terranova.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fuoco e fumo. L’incendio ha devastato una parte del negozio, macchinari e attrezzature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire alle cause. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.