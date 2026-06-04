La Comunita’ ecclesiale celebra, Domenica 7 giugno, il Corpus Domini. Con inizio alle Ore 19, nella Chiesa Besta Maria Vergine dell’Immacolata, la Santa messa comunitaria.

A seguire la processione cittadina.Il percorso: vie Gramsci, Gagarin, Edison, Vittorio Emanuele, Roma, Umberto ( lato palazzo municipale), Piazza XX settembre, vie Regina Elena, Cavour, Napoli e Chiesa Gesù è Maria

Chi vuole puo mettere nei balconi drappi e coperte per onorare il passaggio del Santissimo Sacramento.

I bambini possono vestirsi di angioletti durante la santa messa e per la processione.

Giovanni Blanda