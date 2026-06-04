E’ un paradosso tutto canicattinese. Mentre tanti cittadini reclamano l’acqua che non arriva nelle loro case c’è chi invece deve fare i conti con le rotture che si registrano lungo la condotta idrica e con il liquido che si infiltra direttamente all’interno dell’abitazione uscendo dai sanitari. E’ quanto segnalato da una famiglia che abita al piano terra in via Ferrucci dove ormai da mesi vi è una rottura ancora non riparata da Aica. Rottura alla condotta che non solo crea problemi di infiltrazione ma che mette a serio rischio la stabilità dell’edificio. Non sono bastate le sollecitazioni ad Aica e ad altri enti preposti. Il disservizio continua ogni qualvolta che in quella zona viene erogata l’acqua da parte dell’ente gestore della provincia di Agrigento. Anche oggi si è ripetuta la stessa identica storia. Intanto Canicattì aspetta che prendano il via i lavori per la realizzazione della nuova rete idrica. Interventi da oltre sei milioni di euro che rimangono fermi.
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