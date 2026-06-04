Chiude per tutta la giornata di giovedì 4 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 19 un ampio tratto dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” mentre scattano da oggi i restringimenti di carreggiata che dureranno quasi tutto il mese sulla Catania Siracusa.

Lungo la A19 verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dal km 172,600 ovvero dallo svincolo di Gerbini Sferro, fino al km 156,800 ovvero fino allo svincolo di Catenanuova.

Chiusura per lavori diurni

La chiusura viene disposta per eseguire una serie di lavori diurni e anche se disposta dalle 9 alle 19 avverrà solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le lavorazioni necessaria. C’è dunque la speranza (ma non la certezza9 di una riapertura anticipata o comunque di percorribilità di alcuni tratti a singhiozzo.

Il percorso alternativo

Il percorso alternativo per gli utenti prevede la possibilità di uscire dall’autostrada al km 172,600, di proseguire lungo la SS192 in direzione Catenanuova e di rientrare in autostrada al km 156,800.

Durante la chiusura verranno eseguiti, in sicurezza, alcuni lavori di costruzione dei sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la A19 tra lo svincolo di Gerbini Sferro (CT) e lo svincolo di Catenanuova (EN).

Lavori da oggi sulla Catania Siracusa

Scattano, invece, da oggi 3 giugno e fino al 26 giugno, nella fascia oraria dalle 6 alle 18, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, in tratti saltuari fra i km 11,500 e 25,142 dell’autostrada “Catania-Siracusa”, una serie di chiusure a singhiozzo di una delle corsie di marcia. Verranno disposti dei restringimenti sulle corsie di emergenza di entrambi i sensi di marcia. I tratti verranno stabiliti, di volta in volta, in base alle opportune necessità di cantiere.

Lavori di messa in posa segnalazioni chilometriche

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione, in sicurezza, di alcuni lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento dell’autostrada nella chilometrica interessata dalle limitazioni.

I lavori, disposti già dalla scorsa settimana, scattano da oggi sulla Catania Siracusa e domani sulla Catania Palermo per evitare interferenze con il traffico del lungo ponte del 2 giugno appena conclusosi