Nello splendido scenario di Montecatini Terme, in un noto hotel della
cittadina Pistoiese, si sono riuniti le circa 600 associazioni che fanno parte
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per l’assemblea
annuale e per le elezioni per il rinnovo delle cariche di Governo.
Giornate intense e nello stesso tempo emozionanti, ha commentato il
Governatore della Misericordia di Campobello di Licata Giovanni Nigro,
presente all’appuntamento insieme ai tanti volontari provenienti dalla
Sicilia e da ogni angolo d’Italia. Tanta è stata l’emozione per il messaggio
di Papa Leone XIV, che si è detto vicino alle Misericordie, e per i videomessaggi del
Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, del V.Ministro del
Lavoro e Politiche Sociali Teresa Bellucci e del Capo Dipartimento
Nazionale Protezione Civile Prefetto Fabio Ciciliano. In presenza i saluti
del Prefetto di Pistoia l’agrigentino Dott. Angelo Gallo Carrabba. Un altro
momento significativo, soprattutto per la Misericordia di Campobello e le
Misericordie Agrigentine e Siciliane, è stato quando a seguito dello sfoglio
delle schede alla fine della giornata elettorale, ha continuato il Governatore
Nigro, Il nostro confratello Salvino Montaperto con 165 voti su 434
associazioni votanti è risultato il 2° più votato della lista a suffragio
nazionale, confermando per la 4° volta la presenza al Consiglio Nazionale.
A suggellare il buon stato di salute del movimento siciliano, guidato dal
presidente Santi Mondello, l’elezione nello stesso Consiglio Nazionale
dell’altro siciliano nonché attuale V.Presidente Nazionale Ugo Bellini, risultato il
più votato (Misericordia San Giovanni La Punta) e per la quota regionale
l’amico Santo Cantali della Misericordia di Regalbuto. Hanno completato
l’elezione in seno al Consiglio dei Saggi Annalisa Schillaci della Misericordia di
Pedara e l’avv. Nino Savarino della Misericordia di Rosolini, che è stato eletto in
seno al Collegio dei Probiviri. Presidente Nazionale è stato confermato Il
Dott. Domenico Giani. La nostra Misericordia, ha concluso Il
Governatore, in sinergia con tutto il movimento grazie alla presenza ai
vertici di Salvino Montaperto, intende continuare a dare servizi
fondamentali alla nostra comunità e a tal proposito nei prossimi giorni
annunceremo un importante istituzione che arricchirà ulteriormente la
presenza della nostra associazione sul territorio e non solo comunale.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie ha rinnovato le cariche a Montecatini Terme
Nello splendido scenario di Montecatini Terme, in un noto hotel della