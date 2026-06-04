Nello splendido scenario di Montecatini Terme, in un noto hotel della

cittadina Pistoiese, si sono riuniti le circa 600 associazioni che fanno parte

della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per l’assemblea

annuale e per le elezioni per il rinnovo delle cariche di Governo.

Giornate intense e nello stesso tempo emozionanti, ha commentato il

Governatore della Misericordia di Campobello di Licata Giovanni Nigro,

presente all’appuntamento insieme ai tanti volontari provenienti dalla

Sicilia e da ogni angolo d’Italia. Tanta è stata l’emozione per il messaggio

di Papa Leone XIV, che si è detto vicino alle Misericordie, e per i videomessaggi del

Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, del V.Ministro del

Lavoro e Politiche Sociali Teresa Bellucci e del Capo Dipartimento

Nazionale Protezione Civile Prefetto Fabio Ciciliano. In presenza i saluti

del Prefetto di Pistoia l’agrigentino Dott. Angelo Gallo Carrabba. Un altro

momento significativo, soprattutto per la Misericordia di Campobello e le

Misericordie Agrigentine e Siciliane, è stato quando a seguito dello sfoglio

delle schede alla fine della giornata elettorale, ha continuato il Governatore

Nigro, Il nostro confratello Salvino Montaperto con 165 voti su 434

associazioni votanti è risultato il 2° più votato della lista a suffragio

nazionale, confermando per la 4° volta la presenza al Consiglio Nazionale.

A suggellare il buon stato di salute del movimento siciliano, guidato dal

presidente Santi Mondello, l’elezione nello stesso Consiglio Nazionale

dell’altro siciliano nonché attuale V.Presidente Nazionale Ugo Bellini, risultato il

più votato (Misericordia San Giovanni La Punta) e per la quota regionale

l’amico Santo Cantali della Misericordia di Regalbuto. Hanno completato

l’elezione in seno al Consiglio dei Saggi Annalisa Schillaci della Misericordia di

Pedara e l’avv. Nino Savarino della Misericordia di Rosolini, che è stato eletto in

seno al Collegio dei Probiviri. Presidente Nazionale è stato confermato Il

Dott. Domenico Giani. La nostra Misericordia, ha concluso Il

Governatore, in sinergia con tutto il movimento grazie alla presenza ai

vertici di Salvino Montaperto, intende continuare a dare servizi

fondamentali alla nostra comunità e a tal proposito nei prossimi giorni

annunceremo un importante istituzione che arricchirà ulteriormente la

presenza della nostra associazione sul territorio e non solo comunale.