E il degrado continua…

Ho appreso dai media la variazione della composizione della Giunta Terrana e faccio i miei auguri ai neo assessori. E’ però d’obbligo fare un bilancio di questi primi due anni di amministrazione Terrana: ripercorrendo il programma elettorale di due anni fa – con il quale prometteva il cambiamento radicale su costi e servizi per i campobellesi – si può affermare senza temere smentite, che ad oggi non vediamo concretizzata nessuna delle promesse elettorali. A volerla dire tutta, si registrano solo peggioramenti:

TARI: nessuna società in house e nessuna prospettiva di riduzione del costo della tassa sui rifiuti;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: brusco calo della percentuale di differenziata;

DECORO URBANO: si procede alla bisogna, con ritardo e senza nessuna programmazione. Il decoro urbano è solo pura utopia;

IMPIANTI SPORTIVI: no comment, il degrado totale;

CIMITERO: abbandonato a se stesso, perennemente pieno di sporcizia ed erbacce, soprattutto all’ingresso, quindi nemmeno si prova a salvare le apparenze. Da aggiungere che i loculi comunali sono finiti;

DIVINA COMMEDIA: ci eravamo illusi all’inizio di questa amministrazione che la situazione migliorasse ma, visto che il ripristino di pulizia e decoro era frutto dell’opera occasionale di volontari e non di programmazione sistematica, è normale che il sogno si sia dissolto molto velocemente;

STRADE CITTADINE: le buche non fanno altro che aumentare di numero e di profondità nell’assoluto disinteresse dell’amministrazione. Qualche secchio di sabbia o catrame non può certo risolvere il problema alla radice;

VEGETAZIONE URBANA: ormai gli arbusti e gli alberi invadono i marciapiedi, anche in pieno centro storico;

UFFICIO TECNICO: pratiche bloccate da mesi senza spiragli positivi all’orizzonte, con cittadini esasperati;

ACQUA: considerata la mala gestio di AICA il Comune avrebbe almeno dovuto attivare lo sportello per i cittadini, ma a parte le chiacchiere, dello sportello non c’è traccia.

Potrei continuare, ma non vorrei dilungarmi troppo. Sarebbe sufficiente che nei prossimi tre anni l’amministrazione, con la neo composizione della Giunta, si adoperasse per risolvere tutto quanto sopra elencato. Spero che, visto che sono ormai trascorsi due anni dall’insediamento dell’amministrazione Terrana, non si faccia il solito scarica barile con le precedenti amministrazioni o non mi si risponda che il mio è solo “livore e astio”, che sono i due peccati gravi di cui viene accusato ogni cittadino che critica questa amministrazione. Gradirei, ove si voglia, essere smentito nel merito di quanto sopra elencato e non essere accusato con i soliti aggettivi. E neanche ci si vanti di stare procedendo con la ristrutturazione della Chiesa Madre o delle scuole o degli asili: i progetti erano stati avviati dalle precedenti amministrazioni, quindi nessun merito per chi oggi si è visto arrivare i finanziamenti.

IL CITTADINO

Salvatore Bella