Nell’ambito delle incessanti attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato, in due differenti operazioni, tre giovani responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a sentenza di condanna definitiva. L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”. Nel primo caso, i poliziotti, transitando nei pressi dell’ingresso di Parco Gioeni, hanno sorpreso due uomini, di 22 e 23 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, intenti a vendere sostanza stupefacente a bordo della loro auto.

Dopo le operazioni di identificazione, i poliziotti hanno eseguito un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire, occultate nel portaoggetti lato passeggero, 33 bustine contenenti marijuana e 9 bustine contenenti hashish, per un peso complessivo di 250 grammi, nonché la somma di 365 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio. Nel secondo caso, in via Paratore, gli agenti hanno sorpreso un 18enne, con precedenti per reati in materia di droga, mentre vendeva sostanza stupefacente in strada. La perquisizione dello scooter utilizzato dal giovane ha consentito di rinvenire, nascoste all’interno del vano sottosella, 12 bustine di marijuana e 16 bustine di hashish, per un peso complessivo di 150 grammi. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 260 euro, considerata presumibile provento dell’attività di spaccio.

Informato il Pubblico Ministero, sia i due uomini che il 18enne sono stati collocati agli arresti domiciliari.

Nell’ambito delle incessanti attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato, in due differenti operazioni, tre giovani responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a sentenza di condanna definitiva.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”.

Nel primo caso, i poliziotti, transitando nei pressi dell’ingresso di Parco Gioeni, hanno sorpreso due uomini, di 22 e 23 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, intenti a vendere sostanza stupefacente a bordo della loro auto.

Dopo le operazioni di identificazione, i poliziotti hanno eseguito un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire, occultate nel portaoggetti lato passeggero, 33 bustine contenenti marijuana e 9 bustine contenenti hashish, per un peso complessivo di 250 grammi, nonché la somma di 365 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Nel secondo caso, in via Paratore, gli agenti hanno sorpreso un 18enne, con precedenti per reati in materia di droga, mentre vendeva sostanza stupefacente in strada. La perquisizione dello scooter utilizzato dal giovane ha consentito di rinvenire, nascoste all’interno del vano sottosella, 12 bustine di marijuana e 16 bustine di hashish, per un peso complessivo di 150 grammi. Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 260 euro, considerata presumibile provento dell’attività di spaccio.Informato il Pubblico Ministero, sia i due uomini che il 18enne sono stati collocati agli arresti domiciliari.