Furto in una chiesa a Niscemi (Caltanissetta). A denunciarlo è il sindaco Massimiliano Conti con un video postato sui social: “Invito tutti a indignarsi per questo episodio gravissimo- dice – Sono stati portati via un calice, un candeliere e altri oggetti sacri, tra cui un crocifisso. E altre piccole cose. Vi invito a restituire gli oggetti sacri”.