Un uomo di ottant’anni avrebbe sparato al figlio, 49 anni, ferendolo a una gamba al culmine di una lite. E’ accaduto ieri intorno alle 22.30 a San Cataldo. L’anziano avrebbe esploso alcuni colpi di pistola attraverso la porta dell’abitazione, in via Piave, e poi sarebbe fuggito. Sono scattate subito le ricerche da parte dei Carabinieri e della Polizia che hanno rintracciato l’uomo intorno alle 2.45, trovandolo in forte stato di agitazione. L’ottantenne è stato accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti e, al termine delle attività investigative, è stato arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato la grave vicenda familiare.
Home Cronaca Caltanissetta Spara al figlio dopo lite familiare, 80enne arrestato per tentato omicidio