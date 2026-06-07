Domenica 7 Giugno segna la prima donazione del sesto mese dell’ anno.
L’appuntamento e’ alle ore 8, presso la sede Avis, sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), ad un tiro di schioppo dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””. In precedenza erano state raccolte numerose donazione e idoneita’. In calendario parecchie donazioni sino a dicembre.
Avis ripete l’appello alla gente di buona volonta’: “Donate sangue e’ donare vita”.
Giovanni Blanda
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Domenica 7 Giugno segna la prima donazione del sesto mese dell’ anno.