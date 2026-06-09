Il 16 giugno e il 16 di dicembre 2026 scadono i termini per il versamento dell’Imu. Lo comunica il Comune di Campobello di Licata. La rata di acconto è pari alla metà di quanto versato l’anno precedente, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019, a saldo si versa il conguaglio calcolato con le eventuali aliquote deliberate nel corrente anno d’imposta.

Con delibera di Consiglio comunale 40 del 29 novembre del 2024, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef il 16 dicembre 2024, reperibile al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm, sono state approvate le aliquote Imu per quest’anno.

Giovanni Blanda