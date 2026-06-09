Con Decreto del Direttore Generale- Capo Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, la Misericordia di Campobello di Licata diventa anche ente accreditato nel sistema di Protezione Civile. L’ulteriore impegno che l’associazione si intesta, come per i tanti servizi che svolge in favore della comunità, ha sottolineato il governatore Giovanni Nigro, nasce dal vuoto sia istituzionale che dal mondo del volontariato. Ancora una volta contiamo di onorare il nuovo servizio con il solito impegno, grazie ai volontari che sono la vera anima del movimento. Per questo nuovo obiettivo lanciamo un appello accorato a tutti i cittadini, tecnici in genere, Ingegneri, Geometri, Architetti, Geologi, ma anche del mondo delle professioni a 360 gradi e ai tanti giovani e non, che vogliono mettersi a disposizione per dare linfa ad un settore strategico di cui anche la nostra cittadina necessita. Intanto, ha continuato il vice governatore Carmelo Gatì, l’organo di governo della nostra associazione ha indicato Alessio Sciascia quale responsabile del nascente raggruppamento di P.C., mentre Angelo Milazzo quale referente dei gruppi in formazione. Grazie alla solerzia del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, circa 15 volontari hanno già frequentato il corso base. Buona parte degli stessi volontari, ha voluto sottolineare Salvino Montaperto V.Presidente Regionale delle Misericordie, di recente rieletto Consigliere Nazione delle Misericordie d’Italia, da alcuni mesi stanno frequentando un corso denominato PRO.DI.GI (protezione civile digitale) che abbiamo attivato su scala regionale insieme ad altre sigle di volontariato, finanziato da Repubblica digitale e che pone i nostri volontari al top in Sicilia. Vorrei evidenziare ancora,spiega Salvino Montaperto, che già i due volontari Alessio Sciascia e Angelo Milazzo hanno conseguito sempre nell’ambito di P.C. il percorso “ Special Care Unit” attivato dal Dipartimento Area Emergenza Nazionale di Misericordia e riconosciuto dal governo come metodo innovativo per l’assistenza alla popolazione fragile in caso di eventi calamitosi. Nei prossimi giorni, ha concluso il governatore Giovanni Nigro, chiederemo al Sindaco Vito Terrana un incontro per affrontare insieme, unitamente all’assessore al ramo, le modalità organizzative e operative e in sinergia creare le condizioni di una struttura capace ed efficient,e con il coinvolgimento di tutti i volenterosi che si vogliono dedicare ad un settore strategico come la Protezione Civile.