Lettera aperta della Societa’ campobellese ai tifosi.E non solo:

“”La nostra stagione calcistica non si è conclusa nel migliore dei modi. Dopo alcuni giorni di riflessione e analisi delle dinamiche che hanno caratterizzato il nostro percorso, siamo qui per esprimere la nostra gratitudine. A tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al nostro progetto sportivo per la stagione 25/26.

Ringraziamenti.

“”Un grazie speciale va ai nostri calciatori, che con sacrificio, impegno e passione hanno onorato la maglia in ogni partita, dimostrando attaccamento ai colori e grande spirito di squadra.

Grazie ai tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, seguendoci con entusiasmo e affetto in ogni momento del campionato. Un sentito ringraziamento va anche ai nostri sponsor, che con il loro contributo e la loro fiducia continuano a sostenere il progetto sportivo e sociale del calcio a CampobellodiLicata. Senza il loro aiuto sarebbe molto più difficile portare avanti questa realtà.

Ringraziamo inoltre l’Amministrazione Comunale di Campobello di Licata ed il sindaco Vito Terrana per averci dato la possibilità di poter usufruire dell’ impianto sportivo nonostante tutte le criticità. Ringraziamo l’ amministrazione comunale di Ravanusa ed il sindaco Salvatore Pitrola Sindaco di Ravanusa per la disponibilità e per averci permesso di giocare per il secondo anno di fila le nostre partite casalinghe sul proprio terreno di gioco: senza questa collaborazione non avremmo potuto disputare il campionato di Terza Categoria. È un gesto che dimostra sensibilità verso lo sport e verso i giovani del territorio””.

Domani.

“”Il calcio a Campobello di Licata continua a esistere grazie a una dirigenza che mette lo sport, i valori sani e la crescita dei ragazzi come obiettivo primario, prima di ogni altra cosa. Continueremo a lavorare con serietà, passione e spirito di sacrificio per dare continuità a questo progetto e rappresentare con orgoglio la nostra comunità””.

“”Grazie a tutti”

GIOVANNI BLANDA