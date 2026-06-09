“Abbiamo appreso che sulla spiaggia di Giallonardo (Gelonardo), a Realmonte, sono in corso lavori presumibilmente destinati alla realizzazione di un ampio parcheggio e all’estensione di una struttura ombreggiante attorno a un chiosco già esistente.” Lo dichiara il presidente di Legambiente Agrigento, Daniele Gucciardo.

“Va ricordato che, dopo i danni causati dal ciclone Harry, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, con nota del 25/02/2026 prot. n. 12981, ha richiamato l’attenzione delle S.T.A. (Strutture Territoriali dell’Ambiente), del Genio Civile, delle Soprintendenze, delle Capitanerie di Porto e dei Comuni costieri siciliani sulla necessità di applicare il principio di precauzione nell’azione amministrativa, in presenza di incertezze tecnico-scientifiche e di possibili impatti irreversibili sul territorio. Per questo, gli enti sono stati invitati alla massima cautela nel rilascio di autorizzazioni per nuove strutture destinate alla fruizione del mare, così da evitare assetti edilizi potenzialmente incoerenti con i PUDM ancora da approvare o da revisionare. Poiché il PUDM di Realmonte non risulta ancora approvato, chiediamo agli enti competenti come sia stato possibile autorizzare questi interventi. Qualora, invece, i lavori siano privi di autorizzazione, sollecitiamo un intervento immediato per sospenderli.”