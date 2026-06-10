Furto ai danni di una tabaccheria in via Roma a Favara. Ignoti sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale e, una volta entrati, hanno portato via numerose stecche di sigarette. Secondo una prima stima, il valore complessivo della merce sottratta si aggira tra 7 e 8 mila euro. A fare l’amara scoperta è stato il titolare dell’esercizio, che all’apertura del negozio si è accorto del furto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza di Favara, ai quali il proprietario ha formalizzato la denuncia. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno inoltre verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.