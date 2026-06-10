Un anno fa l’inaugurazione del Parco della Divina Commedia era stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità. Oggi, a dodici mesi di distanza, il Partito Democratico di Campobello di Licata lancia un appello forte e documentato: il parco versa in condizioni di grave degrado e necessita di interventi immediati.

Nel post pubblicato sui canali ufficiali del PD locale, il partito ricorda con soddisfazione la giornata di riapertura al pubblico del parco, definita come un momento di restituzione ai cittadini di un luogo simbolo. «Eravamo sinceramente felici di vederlo finalmente restituito ai cittadini», si legge. Tuttavia, il tono cambia rapidamente: «Oggi, a un anno da quella riapertura, è nostro preciso dovere chiedere che a quel luogo venga dato il rispetto che merita».

La situazione attuale

Secondo quanto denunciato, lo stato del parco è diventato inaccettabile:

• Erbacce alte e secche che rappresentano un serio rischio di incendio, potenzialmente in grado di danneggiare l’opera d’arte più importante del territorio.

• Totale assenza di controlli, che favorisce atti di inciviltà.

• Casette di legno distrutte, accumulo di immondizia, bagni e porte in condizioni precarie.

• Nessun intervento di manutenzione ordinaria visibile.

Il PD si domanda apertamente: «Perché fino ad ora non è stato fatto assolutamente nulla?». Il partito sottolinea che, proprio in questa fase di passaggio politico, ci si sarebbe aspettati una «celerissima» pulizia e messa in sicurezza del sito.

Un parco per la comunità

Il messaggio del PD va oltre la semplice denuncia del degrado. Ribadisce l’importanza strategica del Parco della Divina Commedia come spazio di aggregazione e condivisione per una comunità che, come tanti altri paesi, ha «disperato bisogno di luoghi da vivere».

«Oggi tutti i paesi hanno un disperato bisogno di spazi di condivisione, e il Parco della Divina Commedia è il luogo ideale», scrivono. Il partito si dichiara pronto a sostenere «con forza qualsiasi realtà che voglia ridare questo spazio alla comunità, mettendoci il proprio tempo e le proprie competenze».

Le foto allegate al post mostrano chiaramente lo stato di abbandono: vegetazione incolta, strutture degradate, anfiteatro e percorsi trascurati, con evidenti segni di incuria nonostante la bellezza naturale del luogo, arricchito da palme, alberi e vista sul territorio.

L’appello

Il PD conclude con un invito urgente: è il momento di agire, prima che il tempo e l’indifferenza rendano irreversibili i danni. «Se lasciamo scorrere il tempo nell’indifferenza, le cose si perdono e la nostra comunità diventa sempre meno coesa. È il momento».