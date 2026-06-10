Il marchio d’impresa rappresenta il patrimonio più grande di un’azienda, l’elemento distintivo capace di racchiudere storia, qualità e credibilità sul mercato. Eppure, la cultura della tutela legale preventiva è ancora un percorso in piena evoluzione tra le micro e piccole imprese del territorio. Per colmare questo divario e offrire strumenti di difesa concreti, Confartigianato Imprese Palermo, su iniziativa della categoria “Fotografi e Comunicazione”, organizza il seminario online dal titolo “La Registrazione del Marchio d’impresa: Strategie di tutela e gestione del rischio di contraffazione”.

L’incontro informativo si terrà il 10 giugno alle ore 15,30, in modalità webinar. L’iniziativa si rivolge in modo trasversale a imprenditori, artigiani e professionisti intenzionati a comprendere come blindare legalmente il proprio brand, scongiurando i rischi di imitazione e sfruttamento illecito da parte di competitor sleali.

Il programma dei lavori sarà aperto e coordinato da Chiara Tortorici, funzionario di Confartigianato Palermo, nel ruolo di moderatrice. L’approfondimento tecnico e normativo sarà invece affidato a esperti del settore in Registrazione Marchi, che analizzeranno nel dettaglio l’attuale quadro legale sulla tutela dei loghi. Nel corso della sessione, i partecipanti riceveranno una guida chiara sui requisiti fondamentali di novità e originalità necessari per difendere l’identità del brand, oltre a indicazioni operative sulle procedure pratiche da seguire, con un focus mirato sulle ricerche di anteriorità da effettuare prima del deposito della domanda.

La partecipazione è gratuita, a condizione che ci si iscrivi al link: https://forms.gle/USSRxFDK5LXBG34x7