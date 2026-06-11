Torna Scenari il festival letterario della città di Modica (Ragusa), giunto quest’anno alla sua V edizione. La manifestazione è organizzata dalle librerie Mondadori BookStore con la Fondazione Garibaldi, Babel Agency sotto la direzione artistica di Piera Ficili.

Da giovedì 25 giugno a domenica 26 luglio, per cinque fine settimana consecutivi, le piazze più affascinanti della città, insieme a palazzi storici, vicoli e angoli particolarmente suggestivi, ospiteranno incontri aperti al pubblico e momenti di confronto dedicati alla letteratura e alla cultura.

Anche quest’anno, Scenari coinvolgerà i luoghi più suggestivi di Modica, città patrimonio Unesco: l’atrio di Palazzo San Domenico, le scalinate di San Pietro e San Giorgio, chiese riconosciute da 24 anni patrimonio dell’Umanità, il sagrato della Madonna delle Grazie e la bellissima scalinata di San Giovanni, la cui croce è il punto più alto della città.

«Scenari è un Festival che appartiene profondamente alla città e che ogni anno nasce grazie a una partecipazione collettiva autentica. È un appuntamento atteso, desiderato e sostenuto da tutta la comunità: dalle aziende agli operatori commerciali, dalle associazioni ai volontari, fino ai tantissimi cittadini che scelgono di esserci, di collaborare e di contribuire ciascuno con le proprie possibilità. Il Festival prende forma attraverso una rete di energie, disponibilità, servizi, sostegno economico e impegno condiviso che rende possibile costruire qualcosa che va oltre il singolo evento culturale. È proprio questa partecipazione diffusa a fare di Scenari non solo un Festival ospitato a Modica, ma un Festival della città, costruito insieme alla città stessa» dichiara Piera Ficili, direttrice artistica del festival.

Dopo il successo delle passate edizioni, che hanno annoverato ospiti prestigiosi – tra cui Simonetta Agnello Hornby, Alessandro Baricco, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Serena Bortone, Andrea Colamedici, Geppi Cucciari, Paolo Crepet, Donatella Di Pietrantonio, Pierfrancesco Diliberto in arte PIF, Maura Gancitano, Mattia Insolia, Selvaggia Lucarelli, Vinicio Marchioni, Enrico Mentana, Paolo Mieli, Lidia Ravera, Walter Veltroni, anche quest’anno la città di Modica riconferma la sua viva attenzione al panorama culturale nazionale e internazionale, e apre le sue porte ad autori e autrici che hanno arricchito e impreziosito l’agenda editoriale, mediatica e giornalistica del 2026.

La manifestazione si conferma anche quest’anno il risultato di una forte sinergia tra istituzioni, territorio e realtà imprenditoriali che scelgono di investire nella cultura come occasione di crescita e condivisione. A sostenere Scenari 2026 sono il Comune di Modica, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Regione Siciliana con l’assessorato alla Cultura e la Camera di Commercio del SudEst. Fondamentale, ancora una volta, il contributo delle tante realtà imprenditoriali che hanno deciso di affiancare il festival e di sostenerne il percorso: COOP Gruppo Radenza, COOP Voce, Di Raimondo Auto, SiLuce, GIAP Gruppo Minardo, Centro Odontotecnico Pitino, Kasarreda, Paniere Bio, Orango, Lineare Pubblicità, Firera & Liuzzo, Leocata Mangimi e Avimecc, Clinica del Mediterraneo, BCC Pachino, IGM, Agenzia BNP Paribas, SAC, Agenzia Generali, Immobiliare Coldwell Banker, Studio Sammito, Ceramiche Esagono, ANM Studio Nicastro, Caffè Adamo, Ferra Profumerie, Bibite Polara, Lorenzo Ruta Ristorante, Radici Ristorante, Fattoria delle Torri, Antoca Dolceria Bonajuto, Raro, Terradamari, Modica InCentro, Hotel Itria e la media partnership di Video Regione.

IL PROGRAMMA

Il Festival Scenari animerà Modica dal 25 giugno al 26 luglio 2026 con un calendario che intreccia letteratura, giornalismo, spettacolo e musica, portando in città alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale.

Ad inaugurare la quinta edizione del festival, giovedì 25 giugno, sarà Emmanuel Carrère, protagonista di un incontro dedicato al suo ultimo libro “Kolchoz” (Adelphi), in cui lo scrittore francese intreccia autobiografia e memoria familiare con la grande Storia. A moderare l’incontro sarà lo scrittore Girolamo Grammatico, con traduzione di Sonia Folin. Il primo weekend prosegue poi venerdì 26 giugno con Valeria Bruni Tedeschi, ospite dell’ incontro “Dalla pagina allo schermo” dedicato al suo percorso artistico tra cinema, teatro e scrittura, mentre sabato 27 giugno salirà sul palco Sigfrido Ranucci con “Diario di un trapezista”, spettacolo teatrale che attraversa il dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta attraverso racconti personali, pressioni, rischi e grandi inchieste che hanno segnato la sua carriera alla guida di “Report”.

La settimana successiva si aprirà venerdì 3 luglio con Serena Bortone, che presenterà “Le dirimpettaie” (Rizzoli), il suo nuovo romanzo corale ambientato tra gli anni Sessanta e il nuovo millennio. Sabato 4 luglio sarà invece la volta di Vincenzo Schettini, il professore e divulgatore noto per “La fisica che ci piace”, che presenterà “La vita che ci piace. Come la fisica può spiegarci la vita” (Mondadori Electa), un viaggio profondo e accessibile insieme che trasforma la fisica in uno strumento per comprendere meglio sé stessi e il mondo che ci circonda. Domenica 5 luglio arriverà Alessia Gazzola, amata autrice della serie de “L’Allieva”, che presenterà “Il giardino avvelenato” (Longanesi), il nuovo capitolo delle indagini di Miss Bee. Ambientato nella Londra del 1925, il romanzo segue la giovane Beatrice Bernabò alle prese con un mistero che si intreccia a passioni, segreti e irrisolti del passato.

Venerdì 10 luglio sarà ospite Csaba dalla Zorza, che presenterà “Io sono Adele” (Marsilio), un romanzo intimo e delicato che racconta la storia di una donna che, a sessant’anni, lascia Milano per trasferirsi in Provenza e ricominciare da sé stessa. Sabato 11 luglio torna “Scenari Talk” con Paolo Gentiloni e Paolo Magri, protagonisti di un dialogo dedicato ai nuovi equilibri internazionali, all’Europa e alle grandi trasformazioni geopolitiche del presente. Domenica 12 luglio salirà sul palco Enzo Iacchetti, che presenterà “25 minuti di felicità”. Senza mai perdere la malinconia” (Bompiani), un’autobiografia ironica e sincera che ripercorre la sua vita tra musica, cabaret, televisione e ricordi personali.

Il festival proseguirà venerdì 17 luglio con Davide Banzato, sacerdote, scrittore e volto televisivo, che presenterà “Il coraggio di scegliere” (Piemme) e “Come una stella nel cielo” (ElectaKids), due libri dedicati ai temi della spiritualità, della crescita personale e della ricerca della felicità. Sabato 18 luglio sarà ospite Romina Power, che presenterà “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita” (Rizzoli), un libro intimo e originale in cui sceglie la forma del lemmario personale per raccontarsi attraverso parole, ricordi e riflessioni. Domenica 19 luglio arriverà Stefano Mancuso con la lectio “L’intelligenza delle piante” dedicata al suo ultimo libro “Il Cantico della Terra” (Laterza), una riflessione che intreccia scienza, ecologia e poesia a partire dal “Cantico delle creature” di San Francesco, invitando a ripensare il rapporto tra esseri umani e natura.

Venerdì 24 luglio sarà la volta di Mario Calabresi, che presenterà il suo ultimo libro “Alzarsi all’alba” (Mondadori), un racconto dedicato alle persone che scelgono di cambiare, ripartire e rimettersi in gioco. Sabato 25 luglio il festival accoglierà Franco Arminio con una lectio a partire dal suo ultimo libro “L’incredibile non si può dire a tutti” (Rizzoli). A chiudere il festival, domenica 26 luglio alla Scalinata di San Giorgio andrà in scena il concerto di Dimartino, realizzato in collaborazione con RIAD: uno dei cantautori più raffinati della scena italiana contemporanea, capace di unire introspezione, ironia e sensibilità letteraria.

SCENARI AL TRAMONTO

Accanto al programma principale torna anche “Scenari al Tramonto”, la rassegna di incontri ospitata al Belvedere Pizzo di Modica e al Belvedere dell’Itria, per quattro giovedì sempre alle ore 19.00 e con aperitivi e musica al calar della sera per trascorrere insieme il pre e post presentazione nella suggestione di panorami unici. Il calendario vedrà protagonisti Lorenza Spampinato il 2 luglio, Iaia Forte il 9 luglio, Franco Currò il 16 luglio e l’incontro con Carlo Cottarelli e Paolo Magri il 23 luglio. A seguire aperitivi e sounds.

DOPOFESTIVAL E SCENARI KIDS

Scenari apre quest’anno anche una sezione dopofestival nel fine settimana, con appuntamenti musicali tra dj set e concerti che animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi della città. E infine, ma non certo per importanza Scenari Kids, la sezione dedicata a bambine, bambini e famiglie realizzata in collaborazione con l’Antica Dolceria Bonajuto. Una serie di laboratori per i più piccoli in cui potranno scoprire il viaggio che porta una fava di cacao a trasformarsi in una tavoletta di cioccolato, attraversando tutte le fasi della produzione. Un percorso alla scoperta di uno dei simboli più autentici di Modica: il suo celebre cioccolato. Un’occasione per conoscerne la storia, le tradizioni e i segreti che lo hanno reso famoso nel mondo.

INFORMAZIONI

Tutti gli incontri, salvo note specifiche, si svolgeranno alle 21:00, con ingresso libero fino a esaurimento posti.